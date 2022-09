Nouvel absent avec l'Allemagne

Les Allemands doivent faire face à de nombreux départs dans leur effectif.

L'équipe nationale allemande a communiqué ce mercredi que Julian Brandt (Borussia Dortmund) doit quitter le camp d'entraînement en marge des rencontres de Ligue des nations. Le milieu de terrain souffre d'un état grippal. Le communiqué ajoute qu'il a été testé négatif au Covid-19.

Plus tôt dans la journée, les joueurs du Bayern, Manuel Neuer et Leon Goretzka, avaient été testés positifs au Covid et avaient dû quitter le groupe.

Oliver Baumann (Hoffenheim) et Maximilian Arnold (Wolfsburg) ont été appelés en remplacement par Hansi Flick.