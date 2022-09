La Juventus sur un joueur excédentaire du PSG?

Il a perdu sa place au PSG à la suite de sa blessure au genou.

En baisse de régime depuis trois saisons, la Juventus Turin a ciblé le poste de latéral gauche comme l'une de ses prochaines priorités de recrutement. Et le club italien regarde du côté du Paris Saint-Germain. Selon La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame a coché le nom de Juan Bernat (29 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison) sur ses tablettes.

Titulaire lors de son arrivée au PSG, le défenseur espagnol joue beaucoup moins depuis sa grave blessure au genou survenue en septembre 2020 (192 minutes cette saison). Doublé par Nuno Mendes, il pourrait être intéressé par l'opportunité de retrouver un temps de jeu plus important en Italie. Le journal transalpin précise que la Juve étudie aussi les pistes Alejandro Grimaldo (Benfica) et Sergio Reguilon (Atletico Madrid).