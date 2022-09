Un champion du monde déprimé par la Covid-19

Certains ont pu mal vivre l'isolement.

Il ne s’agit pas d’un secret, le défenseur polyvalent du Bayern Munich Benjamin Pavard (26 ans, 5 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) avait particulièrement souffert des périodes de confinement en Allemagne liées à l’épidémie de coronavirus en 2020. L’international français est revenu sur ce moment difficile lors d’un entretien avec le journal Le Parisien, en allant jusqu’à parler de dépression.

"Se retrouver seul, dans un autre pays que le mien, je n'étais vraiment pas bien. Dans ma tête, ça n'allait pas. Au début, tu te dis que ce n’est rien, que ça va passer, mais quand tu vois que ça persiste, que tu vas à l'entraînement et que tu n'as pas la banane, il faut réagir. Je suis humain comme tout le monde, et même si j'ai une super belle maison avec une salle de musculation, j'avais besoin de contact avec les autres. Je me levais, je n'avais pas d'appétit. J'essayais bien de m'occuper, de faire la cuisine, regarder des séries. Mais Netflix, ça va deux minutes... Je n'aime pas le mot dépressif, mais c'était le cas ! J'ai masqué devant les autres et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux", a raconté le Bavarois.

Un récit troublant de la part d'un joueur, depuis, revenu au premier plan.