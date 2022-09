Largie Ramazani : "Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai marqué contre le Real Madrid"

Depuis le mois dernier, son nom vous est peut-être familier, mais le grand public ne connaît pas encore Largie Ramazani. Le Diablotin, qui a marqué contre le Real Madrid lors de la première journée de LaLiga, semble monter en puissance.

Largie Ramazani a parcouru un long chemin. À 12 ans, il est allé à Anderlecht, mais n'y a pas réussi. Il a signé avec Charlton Athletic et à 16 ans Manchester United est venu le chercher. Il y a joué un match en Europa League. "J'étais en fin de contrat et j'ai fait une bonne saison avec la deuxième équipe. Je me suis entraîné quelques fois, mais c'est la seule fois où j'ai pu jouer avec l'équipe A", a-t-il déclaré au Het Nieuwsblad. "Ont-ils fait cela alors parce que j'ai fait une bonne saison et que je pouvais aider l'équipe ? Ou parce qu'ils voulaient que je prolonge mon contrat ? Les deux, peut-être. Mais cela ne m'a pas convaincu : je savais qu'ils m'auraient prêté si j'avais re-signé. J'avais Rashford devant moi, James, Chong. Quel était l'intérêt de jouer une autre saison avec les réserves ? Je voulais donc essayer de montrer mon talent ailleurs."

Il a donc signé avec le club espagnol d'Almeria, avec lequel il a été promu et a donc marqué contre le Real Madrid. "Tu as vu comment j'ai célébré ce but ? Avec un saut périlleux, mais avec un visage sérieux. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai marqué contre le Real Madrid. Cela reste toujours irréel. Je n'ai commencé à m'en rendre compte qu'après le match, car mon téléphone a explosé de messages. Même maintenant, les gens viennent me voir pour me dire que j'ai marqué contre le Real Madrid. C'est un gros truc."