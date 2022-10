Nouveau but pour Dodi Lukebakio avec le Hertha

Dodi Lukebakio offre un point au Hertha Berlin contre Hoffenheim.

Dodi Lukebakio était passé à deux doigts d'un but mémorable à Amsterdam avec les Diables dimanche dernier, cette fois, l'attaquant belge a trouvé le chemin des filets, avec son club, le Hertha Berlin, contre Hoffenheim.

Alors que Kramaric avait ouvert le score pour les visiteurs à la 25e minute, Dodi Lukebakio a égalisé 12 minutes plus tard. C'est le troisième but de la saison en Bundesliga pour l'international belge, il permet au Hertha de prendre un point et de rester en dehors de la zone rouge. Le club de Berlin pointe à la 14e place avec sept unités.