Paul Pogba court à nouveau : peut-il gagner son contre-la-montre ?

Paul Pogba souffre d'une blessure au ménisque, et est donc absent pour encore plusieurs semaines avec la Juventus.

Paul Pogba était dès lors incertain pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, car son retour dans le groupe est prévu pour le mois de novembre. Mais bonne nouvelle, rapporte Sky Italia : le champion du monde 2018 a déjà repris la course à l'entraînement. Il pourrait retrouver les terrains dès novembre, dans la dernière ligne droite avant la Coupe du Monde.

Le 6 novembre, la Juve affronte l'Inter Milan et l'objectif est que Pogba soit déjà de retour. Il serait dès lors fit et prêt pour la Coupe du Monde ; Didier Deschamps a déjà prévenu qu'il ne ferait pas de sentiment et ne reprendrait "La Pioche" que s'il était totalement disposé à aider l'équipe sur le terrain. La course contre-la-montre est lancée.