Leipzig perd son capitaine et gardien titulaire sur blessure

Gulacsi a dû céder sa place dès la 10e minute de la rencontre après une sortie sur Furuhashi. Le RB Leipzig a communiqué une bien mauvaise nouvelle concernant son capitaine ce jeudi matin : il s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit.

Les Rotten Bullen devront se passer de Gulacsi durant "une longue période de temps". "Des examens complémentaires" réalisés "ces prochains jours" permettront de définir plus précisément la gravité de la blessure et l'absence du portier.

Péter Gulácsi suffered a serious knee injury in the 10th minute of our match against Celtic. Our captain sustained an anterior cruciate ligament tear in his right knee and will be out for a lengthy period of time.



Further examinations will follow in the coming days. pic.twitter.com/90Zd18uZLU