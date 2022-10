Franck Ribéry va arrêter sa carrière

A 39 ans, "Kaiser Franck" va devoir raccrocher les crampons. Une carrière immense prend ici fin.

Le 14 août dernier restera, comme l'écrit avec une tristesse à peine cachée le journal L'Equipe, la dernière fois où Franck Ribery (39 ans) aura foulé un terrain de football. L'ancien joueur de Marseille et du Bayern a beau faire, ses genoux ne veulent plus suivre. Les différents examens qu'il a subi auraient confirmé la nécessité de mettre fin aux frais.

Selon la presse italienne, l'annonce officielle de la fin de carrière de Ribéry serait imminente. Un crève-coeur pour le natif de Boulogne-sur-mer, qui avait arraché le maintien l'an dernier et rêvait d'une dernière saison au plus haut niveau. Si tout cela se confirme, "Kaiser Franck" devrait signer une résiliation de contrat à l'amiable et être ambassadeur de la Salernitana jusqu'à la fin de cette saison.