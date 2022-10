Voici le joueur le mieux payé au monde, deux Belges dans le top 10

C'est une nouveauté ! Une première depuis 8 ans !

Cette saison 2022-2023 est donc celle où tout va changer ! Pour la première fois depuis 8 ans, le joueur le mieux payé au monde n'est ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo. Ils 'agit en effet, d'après le magazine Forbes, de Kylian Mbappé. L'attaquant français perçoit 131 millions d'Euros dont 18,5 de la part des sponsors.

Il devance dans l'ordre Messi (123 M€), Ronaldo (103 M€), Neymar (89 M€) et Mohamed Salah (54 M€). On remarquera la présence dans ce top 10 d'Eden Hazard (32M) et de Kevin De Bruyne (30M).

1. Kylian Mbappé - 131 M€ (dont 18,5 M€ de sponsors)

2. Lionel Messi - 123 M€ (dont 56 M€ de sponsors)

3. Cristiano Ronaldo - 103 M€ (dont 61 M€ de sponsors)

4. Neymar - 89 M€ (dont 33 M€ de sponsors)

5. Mohamed Salah - 54 M€ (dont 18 M€ de sponsors)

6. Erling Håland - 40 M€ (dont 4 M€ de sponsors)

7. Robert Lewandowski - 36 M€ (dont 8 M€ de sponsors)

8. Eden Hazard - 32 M€ (dont 4 M€ de sponsors)

9. Andrés Iniesta - 31 M€ (dont 5 M€ de sponsors)

10. Kevin De Bruyne - 30 M€ (dont 4 M€ de sponsors)