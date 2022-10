🎥 Le Barça repasse devant le Real avant le Clasico

Le Barça a souffert, mais reprend la tête de La Liga avant le Clasico.

Au lendemain de la courte victoire du Real Madrid à Getafe (0-1), le Barça a répondu par une toute aussi courte victoire contre le Celta Vigo (1-0). Les Blaugrana avaient ouvert le score dès la 17e minute grâce à Pedri, ils ont eu les occasions pour faire le break avant la pause, mais ils n'ont pas réussi à se mettre à l'abri.

Et c'est le Celta Vigo qui a dominé le second acte. Sans plusieurs interventions décisives de Marc-André ter Stegen, Iago Aspas et ses équipiers auraient d'ailleurs égalisé, mais le Barça a tenu bon et s'offre un septième succès consécutif en championnat.

Une victoire qui permet aux Catalans de reprendre la tête du championnat... à la différence de buts. Car, avant le Clasico de dimanche prochain, le Barça et le Real occupent les deux premières places de La Liga avec le même nombre de points (22).