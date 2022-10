🎥 Michy Batshuayi buteur décisif à la 95e

Michy Batshuayi ponctue à merveille sa belle semaine avec le Fener'.

Déjà buteur en Europa League jeudi soir, Michy Batshuayi a remis ça ce dimanche. Il a inscrit le dernier but d'un match complètement fou entre Fenerbahçe et Karagümrük, remporté par le Fener' grâce au but du Diable Rouge à la 95e minute (5-4).

Avant Batshuayi, c'est Miguel Crespo qui avait ouvert le score et Enner Valencia avait planté un triplé. Le Fener' profite de sa victoire pour s'installer à la quatrième position du championnat turc, à un point du trio de tête composé de Demirspor, Besiktas et Konyaspor.