Triste : un coéquipier de Leandro Trossard forcé de prendre sa retraite à 24 ans

Enock Mwepu a annoncé sa retraite, à l'âge de 24 ans seulement. En cause : des problèmes cardiaques, qui l'éloignaient des terrains depuis septembre dernier. Mwepu était exposé à de gros risques s'il continuait à évoluer au haut niveau. L'international zambien (24 caps) a donc décidé d'arrêter, lui qui avait disputé 6 matchs de Premier League en début de saison.

Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition.