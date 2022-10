Coup dur pour le Bayern Munich en Ligue des Champions

Un gros coup dur pour le Bayern Munich, qui est dans le doute depuis le début de la saison.

Le début de saison du Bayern Munich n'est pas un long fleuve tranquille. Plusieurs défaites, un Klassiker qui leur a échappé dans les dernières secondes ce week-end, un Nagelsmann qui est sous pression : les Munichois ont besoin de toutes leurs plumes pour voler.

Mais voilà que BILD annonce une bien mauvaise nouvelle. Manuel Neuer, blessé à la cuisse, va manque le déplacement de ce milieu de semaine en Ligue des Champions sur la pelouse du Viktoria Pilzen.

En plus de l’absence depuis plusieurs semaines du défenseur Lucas Hernandez (adducteurs), Serge Gnabry n’était pas présent à l’entraînement (contusion à un genou), tout comme Jamal Musiala (Covid-19), et les défenseurs Matthijs de Ligt (adducteurs) et Alphonso Davies (contusion après un choc à la tête. Voilà donc un Bayern bien décimé.

Le Bayern est en tête de son groupe avec le maximum de points, c'est-à-dire un 9 sur 9. En plus de Pilzen, il y a aussi le FC Barcelone et l'Inter dans ce groupe C.