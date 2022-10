Eden Hazard joue une heure dans le nul in extremis du Real, Chelsea éteint l'AC Milan, Meunier à l'assist pour Dortmund

Des grandes affiches, (quelques) Belges, des buts, des enjeux : la 4e journée de la Ligue des Champions a battu son plein ce mardi soir.

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Carlo Ancelotti en avait surpris plus d'un en titularisant Eden Hazard ce mardi soir, face au Shakhtar Donetsk. Mais le match du Brainois, assez effacé, n'a pas rassuré les observateurs. Eden a été remplacé à la 57e par Vinicius Jr. Le Shakhtar a surpris les Madrilènes à Varsovie, avec un but de Zubkov sur un nouvel assist - le deuxième en deux matchs - de l'ancien Anderlechtois Bogdan Mykhaylichenko à la 46e minute. Le Real a poussé et poussé encore, Rudiger est allé au charbon en reprenant de la tête et a égalisé dans les dernières secondes. Coup dur pour les Ukrainiens, qui perdent une belle occasion de se mettre dans une position confortable pour les huitièmes de finale. Le Real est qualifié.

AC Milan - Chelsea

Sans De Ketelaere et Saelemaekers, et avec Origi monté en fin de match, les Milanais se sont inclinés assez clairement face à un Chelsea trop fort. Il faut dire que l'expulsion de Tomori à la 18e minute n'a pas aidé les Rossoneri. Jorginho a puni les Milanais dans la foulée sur penalty, puis Aubameyang a tué l'enjeu dès la 34e minute. Milan est 3e du groupe et sa qualification est en danger, Chelsea prend la tête du groupe.

Paris Saint-Germain - Benfica

Kylian Mbappé, à nouveau pris dans une tourmente médiatique, a ouvert le score à la 40e sur penalty. Mais les Parisiens ont à nouveau souffert face à de bons Portugais, qui ont égalisé à l'heure de jeu via un essai converti par Joao Mario.

Borussia Dortmund - FC Séville

Avec Meunier et Thorgan Hazard, Dortmund a n'a pas su faire mieux qu'un nul (1-1) face à une équipe de Séville en moindre forme. Les hommes de Sampaoli, qui faisait son retour en Ligue des Champions, ont même ouvert le score via la nouvelle recrue Nianzou (18e), mais Bellingham a égalisé sur un assist de Meunier (35e). Adnan Januzaj a joué 30 minutes. Dortmund est confortablement 2e de son groupe, avec 5 points d'avance sur son adversaire du soir. Manchester City est, grâce à ce nul, qualifié pour les 8e de finales.

Celtic - Leipzig

Le Celtic a une nouvelle fois bien joué, mais le Celtic a une nouvelle fois perdu. Leipzig a frappé deux fois, via Werner (75e) d'une superbe tête croisée, et via Forsberg (87e), qui venait de monter au jeu. Les Allemands se relancent totalement dans la course aux huitièmes et ont un point d'avance sur le Shakhtar. Le Celtic est dans de beaux draps, avec un petit point.

Dinamo Zagreb - Salzburg

Zagreb et Salzburg ont partagé (1-1, buts de Ljubicic et Siewald). On notera le très bon match du jeune Sucic côté Autrichien. Salzburg talonne Chelsea, avec un point de retard sur les Blues. Zagreb compte le même nombre de points que l'AC Milan (4).