Karim Benzema remporte le Ballon d'Or

Le Français est le nouveau lauréat 2022 après Lionel Messi en 2021.

Karim Benzema vient de remporter la 66ème édition du Ballon d'Or. Largement en tête des votes, il devance Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munich, Sénégal), Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique), Robert Lewandowski (Bayern Munich/FC Barcelone, Pologne) et Mohamed Salah (Liverpool, Égypte).

Auteur d'une année exceptionnelle sous les couleurs du Real Madrid, l'attaquant âgé de 34 ans était le grand favori de l'édition 2022. Il est le premier footballeur français à s'adjuger ce prestigieux trophée depuis Zinedine Zidane en 1998 et le cinquième français à gagner ce titre après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998). Et comme un symbole, c'est Zizou, dernier joueur français à avoir été récompensé en 1998, qui lui a remis ce 66ème Ballon d'Or.

Benzema a ainsi marqué 44 buts et délivré 14 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a été buteur à 27 reprises (12 assists) en 32 apparitions en Liga. À cela, il faut ajouter qu'il a marqué 15 buts (2 assits) en 12 matches de Ligue des Champions. Enfin, il a inscrit 2 buts en 2 rencontres de Supercoupe d'Espagne. Il s'agit de la saison la plus prolifique de sa carrière. L'international tricolore, qui a fait son retour en sélection en 2021 après cinq années d'absence, a été l'homme clé de la belle saison madrilène.