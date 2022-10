Thibaut Courtois ira à la cérémonie du Ballon d'Or avec Karim Benzema

Thibaut Courtois sera présent ce soir à la cérémonie du Ballon d'Or, à Paris. Il pourrait repartir avec un trophée entre les mains.

Thibaut Courtois n'est pas le grand favori à la victoire pour le Ballon d'Or, bien sûr, mais il se rendra sur place en compagnie de celui qui est vu comme le futur vainqueur : Karim Benzema. Les deux hommes voyagent en jet privé vers Paris depuis Madrid, au lendemain du Clasico que Courtois n'a pu disputer, blessé au dos.

Si Courtois se rendra au Théâtre du Châtelet de Paris, c'est parce qu'il est l'un des favoris pour un autre trophée : le Trophée Yachin, qui récompense le meilleur gardien du monde. Il succéderait à Gianluigi Donnarumma au palmarès, et serait le troisième lauréat à cette récompense créée en 2019 (et non-remise en 2020 pour cause de Covid-19).