Catastrophe pour un joueur de Liverpool, qui va manquer la Coupe du monde !

Le verdict est tombé aujourd'hui pour Diogo Jota, et il est dur : l'ailier portugais s'est blessé au mollet ce dimanche face à Manchester City et sera absent pour une "durée prolongée".

Une indisponibilité qui sera difficile à pallier pour Liverpool, mais aussi pour le Portugal ! L'international lusitanien (28 sélections, 10 buts) est en effet "out" pour la Coupe du monde, qui démarre dans un mois.

"C'est une très triste nouvelle pour le garçon, pour nous aussi et pour le Portugal", a commenté en conférence de presse le coach de Liverpool, Jurgen Klopp.

Diogo Jota is set for a prolonged spell on the sidelines due to the calf muscle injury he sustained on Sunday, which will also rule him out of Portugal’s World Cup campaign.