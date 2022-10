Que devrait faire Kevin De Bruyne pour remporter le Ballon d'Or en 2023 ?

Kevin De Bruyne n'est pas le Ballon d'Or 2022, et c'est logique. Le Diable Rouge s'est installé sur le podium, et au vu de sa forme actuelle, il peut cependant espérer faire encore mieux. Mais que devrait-il faire en 2023 pour espérer soulever le trophée ?

Une grande Coupe du Monde 2022

Cassons un mythe : non, il ne "faut" pas remporter une Coupe du Monde ou un Euro pour remporter le Ballon d'Or. Depuis 2006 et le Ballon d'Or encore controversé de Fabio Cannavaro, aucun champion du monde n'a gagné le trophée : Iniesta est passé à côté en 2010, Manuel Neuer n'a fini que 3e en 2014, tout comme Antoine Griezmann en 2018. Pire : en 2010 et 2014, le vainqueur (Lionel Messi, puis Cristiano Ronaldo) ne restait pas sur une Coupe du Monde réussie.

© photonews

Le mode de vote a changé depuis, cependant, et les trophées compteront. En 2018 déjà, Luka Modric avait enchaîné Ballon d'Or du tournoi (les Belges lui contestent encore ce titre-là au profit d'Eden Hazard...) et Ballon d'Or, brisant l'hégémonie de Messi et Ronaldo. Cette hégémonie semble désormais bel et bien terminée...sauf si l'un des deux hommes vient à mener sa sélection vers le titre. Concernant Kevin De Bruyne, pas de doute : s'il veut se parer d'or en 2023, il faudra briller au Qatar. Pas forcément gagner, mais il faudra alors espérer que le champion du monde ne compte pas de vraie star susceptible d'être récompensée, un peu comme la France en 2018.

La Ligue des Champions avec Manchester City

La Coupe du Monde ne sera pas le seul juge du Ballon d'Or 2023. Pire : près d'un an séparant la finale du trophée, elle pourrait jouer un rôle moins important qu'on le croirait. Entre temps, une seconde moitié de saison se jouera, ainsi que la phase finale de la Ligue des Champions (et un début de saison 2023-2024 qui, comme d'habitude, n'aura aucune importance). Bref : Kevin De Bruyne serait bien inspiré de gagner la Coupe aux Grandes Oreilles, la première de l'histoire de Manchester City.

Si Karim Benzema a été sacré cette année, c'est en grande partie pour ses performances magistrales en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi y ont aussi souvent fait la différence. Si Manchester City est champion d'Europe, un joueur des Cityzens devrait également être récompensé...

Le titre et des chiffres records en Premier League

Il faudra également rester à niveau en Premier League, et c'est certainement le point qui pose le moins question. Déjà auteur de 9 assists et un but en 10 rencontres de Premier League, Kevin De Bruyne peut aller chercher tous les records cette saison et aider Manchester City à remporter un troisième titre consécutif. Lui-même est membre de l'équipe-type de Premier League depuis trois saisons d'affilée, et a déjà été élu Joueur de l'Année en Angleterre à plusieurs reprises.

Cela mérite d'être souligné : Kevin De Bruyne termine troisième du Ballon d'Or cette année sans que sa sélection ait brillé, et sans que son club ait disputé la finale de la Champions League. Il faudra donc conserver ces standards en Premier League, et le sommet du classement devrait se rapprocher en y ajoutant des trophées internationaux...

Se méfier... d'Erling Haaland

Bien sûr, la Coupe du Monde 2022 pourrait être décisive. Mais on l'a vu : un champion du monde n'est pas systématiquement Ballon d'Or, et Messi comme Ronaldo ont déjà été sacrés sans même avoir brillé sur la plus grande des scènes. Le nouveau mode de scrutin peut changer cela. Mais que faire si un homme gagne tout en dehors du Mondial, en écrasant record sur record ?

Erling Haaland n'ira pas au Qatar. Il part donc avec un désavantage par rapport à ses concurrents. Mais si les autres critères qui concernent Kevin De Bruyne sont remplis, à savoir la Champions League et la Premier League pour Manchester City et des assists à la pelle pour le Belge, Haaland en profitera forcément. Cela pourrait donner des chiffres comparables à ceux qui ont valu à CR7 et Messi de dominer le palmarès du Ballon d'Or - voire même mieux. En 2012, Lionel Messi avait marqué 91 buts en 68 matchs sur une année civile. Un record. Si Erling Haaland s'approche de tels chiffres, il sera Ballon d'Or. Peut-être dès 2023.