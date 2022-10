Thibaut Courtois déçu de sa 7e place : "Pour un gardien, il est impossible de gagner"

Le portier du Real Madrid a tout de même remporté le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien du monde.

Sentiment partagé pour Thibaut Courtois après la 66e cérémonie du Ballon d'Or. Le portier du Real Madrid et de notre équipe nationale a méritoirement remporté le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de but de la planète, mais n'a terminé qu'à la septième place du classement général.

Après la cérémonie, l'ancien gardien de Chelsea, de l'Atlético de Madrid et du KRC Genk a exprimé toute sa frustration sur son classement final. « Je considère qu'il est impossible de gagner le Ballon d'Or. Vous gagnez la Liga et vous gagnez la Ligue des Champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts... et vous ne finissez que 7e. Au moins, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien », a-t-il lâché.

Dans l'histoire, seuls 6 gardiens de but ont terminé sur le podium du Ballon d'Or : Lev Yashine (vainqueur en 1963), Dino Zoff (deuxième en 1973), Ivo Viktor (troisième en 1976), Oliver Kahn (troisième en 2001 et en 2002), Gianluigi Buffon (deuxième en 2006) et Manuel Neuer (troisième en 2014).