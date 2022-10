Nouvelle petite alerte musculaire pour Karim Benzema

Le Ballon d'Or souffre d'une petite blessure musculaire et pourrait manquer le match face à Séville ce week-end.

Karim Benzema avait fêté son Ballon d'Or par un but cette semaine, mais va peut-être déjà devoir rester au repos. Le buteur français souffre d'une petite blessure musculaire, annonce L'Equipe, mais souhaiterait tout de même vouloir jouer samedi 21h face au FC Séville. Et pour cause : lors de ce match, son Ballon d'Or sera présenté à Santiago Bernabeu.

Benzema se testera à l'entraînement avant de prendre une décision, mais fait partie du groupe repris par Carlo Ancelotti. Son absence, en théorie, offre plus de chances de temps de jeu à Eden Hazard, mais depuis quelques semaines, cela ne change plus grand chose...