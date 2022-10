🎥 Très ému, Franck Ribery dit au revoir au football professionnel

Cette semaine, l'ancien international français et légende du Bayern Munich Franck Ribéry a officialisé sa retraite du football professionnel. Alors qu'il évoluait encore à la Salernitana, le joueur de 39 ans a décidé de raccrocher les crampons en raison de récurrentes blessures. Ce samedi, la Salernitana reçoit la Spezia, en Série A. L'occasion parfaite pour Kaiser Franck de saluer une dernière fois les supporters italiens, ainsi que le football professionnel dans son ensemble.

Raw emotion. The beautiful game will miss you, @FranckRibery ūü•Ļ@OfficialUSS1919 pic.twitter.com/N02bkyrozl