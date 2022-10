Festival de buts et victoire au bout du suspense pour l'Inter

Les coéquipiers de Romelu Lukaku sont passés par tous les sentiments, samedi soir, à Florence.

L'Inter aligne un deuxième succès consécutif en championnat au terme d'une sacrée soirée sur la pelouse de la Fiorentina. Une soirée lancée à merveille: grâce à Nicolo Barella et Lautaro Martinez, les Nerazzurri menaient déjà 0-2 au quart d'heure de jeu.

Mais cet avantage s'est petit à petit effrité: Cabral a réduit le score à la 33e et Jonathan Ikone a inscrit un superbe but pour égalisé à l'heure de jeu. 13 minutes plus tard, Lautaro Martinez a redonné l'avance aux siens, mais les Interistes n'étaient pas encore au bout de leurs surprises, puisque Jovic a égalisé à la 90e.

C'est finalement grâce à un but d'Henrikh Mkhitaryan à la 94e minute de jeu que l'Inter arrache les trois points de la victoire et remonte à la septième place du classement de Serie A.