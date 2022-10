Theate et Rennes victorieux in extremis sur la pelouse d'Angers

Bonne opération des Bretons.

Avec Arthur Theate titulaire, Rennes n'est pas passé loin de ne prendre qu'un point ce dimanche. Face à Auxerre, les Bretons se montraient dangereux via Bourigeaud ou Terrier, puis prenaient l'avantage avec un but de Gouiri, en pleine renaissance (43e). Mais Angers a du répondant et Salama trompait Mandanda pour égaliser peu de temps après le retour aux vestiaires (53e).

Alors qu'on se dirigeait vers un match nul, Rennes a bénéficié d'un penalty dans les dernières minutes du match. Abline été accroché par Amadou, Majer convertissait l'essai (90e+2).

Rennes grimpe à la 4e place, Angers est 19e et avant-dernier. Les Angevins méritaient peut-être mieux sur ce match.