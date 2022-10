Le bel hommage d'Arjen Robben à Franck Ribéry

C'est l'un des duos ayant traumatisé des dizaines de défenses durant des années avec le Bayern Munich. La "Robbery", le duo Frank Ribery - Arjen Robben, a permis aux Bavarois de dominer largement la Bundesliga, et de remporter la Ligue des Champions en 2013.

Trois jours après l'annonce de la fin de carrière de Franck Ribéry, Arjen Robben a tenu à rendre un bel hommage à son ancien compère du Bayern Munich sur Instagram.

"Merci pour tout mon ami. Ce fut toujours un grand plaisir d’être avec toi sur et en dehors du terrain. Tu peux vraiment être fier de tout ce que tu as réalisé ! Ce fut et ce sera toujours un honneur de faire partie de 'Robbery'. Maintenant profite du temps avec ta famille et à bientôt", a écrit le Néerlandais, qui aura fait vivre, avec Ribéry, une décennie particulièrement glorieuse aux Bavarois entre 2009 et 2019.