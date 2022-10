Championship : Burnley s'impose encore et reprend la tête, Zaroury homme du match

Les Clarets restent sur une série impressionnante de quinze rencontres sans défaite toutes compétitions confondues.

Nouvelle rencontre et nouvelle victoire ce mardi soir pour le Burnley de Vincent Kompany. Opposés à Norwich, les Clarets se sont imposés par le plus petit des écarts grâce à un but de Jay Rodriguez, sur penalty, à dix minutes du terme.

Comme de coutume, Vitinho, Harwood-Bellis et Anass Zaroury étaient titulaires pour les locaux. Manuel Benson a disputé 25 minutes, tandis que Samuel Bastien a remplacé Zaroury à l'approche du temps additionnel de la seconde période. L'ancien du Sporting de Charleroi, auteur d'un gros début de saison, ayant d'ailleurs été élu homme du match.

Grâce à ce succès, Burnley reprend la tête de la Championship avec deux points d'avance sur Blackburn et QPR, qui compte une rencontre de moins.