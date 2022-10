La décision radicale d'Ansu Fati

Ansu Fati passe son temps sur le banc au FC Barcelone. Jorge Mendes, le représentant de Fati, menace de faire partir l'attaquant de 19 ans du Camp Nou.

Fati a participé à 11 des 16 matchs de la Liga cette saison, dont neuf en tant que remplaçant. Cela ne serait pas du goût de son manager, Jorge Mendes qui a mis en garde le FC Barcelone à propos d'un transfert, rapporte SPORT. Si le statut du plus jeune buteur de l'histoire de la Liga ne change pas, les chances qu'il quitte le Barça l'été prochain seraient grandes.

Le club catalan ne serait pas inquiet : Fati est encore au club jusqu'à l'été 2027 et dispose d'une clause libératoire d'un milliard d'euros. À Barcelone, on est sûr qu'aucun club ne mettra cela sur la table, donc le club ne se sent pas sous pression.

Fati, qui à 16 ans et 298 jours, est le deuxième plus jeune débutant de l'histoire du FC Barcelone, et a enchaîné les records ces dernières années. Il a été blessé pendant une grande partie de la saison et depuis son retour, il a été un joueur de banc durant la plupart des duels.