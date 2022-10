Serie A : l'Atalanta se relance en haut de classement

Bonne réaction des Bergamasques, qui sont provisoirement deuxièmes de Serie A.

Après leur défaite 0-2 face à la Lazio le week-end dernier, les joueurs de l'Atalanta se sont imposés - sur le même score - à Empoli.

Hans Hateboer a ouvert le score à la 39e, Ademola Lookman a alourdi le score juste avant l'heure de jeu.

Empoli, avec le Belge Koni De Winter titulaire mais jauni et remplacé à la 56e, aligne sa deuxième défaite de suite après la claque infligée par la Juventus (4-0). Pjaca (ex-Anderlecht) et Cacace (ex-STVV) ont joué. Côté Atalanta, les deux anciens de Genk, Maehle et Malinovskyi, ont également pris part au jeu.

L'Atalanta remonte provisoirement à la seconde place de Serie A, avec 5 points de retard sur le Napoli, solide leader. La pression est alors sur l'AC Milan, qui peut repasser devant l'Atalanta en cas de victoire ce dimanche soir sur le Torino, et sur la Lazio.