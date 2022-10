Antoine Kombouaré : "C'est plus que de la frustration, c'est de la colère"

Une semaine après son nul contre Nice (1-1), Nantes a encore partagé les points avec Clermont (1-1) ce dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1.

L'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré n'a pas aimé la performance de son équipe et l'a fait savoir après la rencontre.

"C'est plus que de la frustration, c'est de la colère. J'avais dit que la semaine serait belle si on gagnait aujourd'hui. Même s'il y a un peu de fatigue et une belle équipe de Clermont en face, tu dois faire ce qu'il faut. La Coupe d'Europe nous apprend le réalisme, l'efficacité et aujourd'hui la déception, c'est d'avoir encore perdu deux points. La seule chose positive, c'est qu'on a été capable de revenir au score. (...) On a manqué un peu de fraîcheur mais ce n'est pas une excuse, on devait faire mieux que ça. Si on avait mis un peu plus de rage, de niaque...", a lâché le coach des Canaris à l'issue de la rencontre.

