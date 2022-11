Erling Haaland ne jouera pas contre Séville

Déjà absent le week-end dernier contre Leicester, Erling Haaland (16 matchs, 22 buts et 3 assists cette saison) ne jouera à nouveau pas ce mercredi en Ligue des Champions contre le FC Séville (21h). L'attaquant norvégien et coéquipier de Kevin De Bruyne à Manchester City souffre d'une contusion au pied.

"Il se sent mieux comparé à samedi et dimanche. Mais il n'est pas à 100 %. Nous ne voulons pas prendre de risque, cela n'a aucun sens. Nous espérons qu'il soit de retour contre Fulham (samedi 5 novembre, ndlr)", a déclaré son coach Pep Guadiola en conférence de presse.

PEP 💬 He (Haaland) feels better compared to Saturday and Sunday. But not 100%, we don't want to take a risk, it makes no sense. Hopefully, he will be back for Fulham. #ManCity