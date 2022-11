Les supporters de Tottenham ne pourront pas aller dans le centre-ville de Marseille

Marseille reçoit Tottenham cette semaine en Ligue des Champions. Et au vu des tensions entre supporters anglais et phocéens, les autorités ont pris une décision.

Alors que le match entre Marseille et Tottenham sera capital ce mardi en Ligue des Champions, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris une décision : les supporters anglais seront interdits de se rendre dans le centre-ville de Marseille, dès ce lundi midi. Leur nombre est estimé à 2000 et le risque de débordements et d'échauffourées a été jugé trop grand. Seuls seront autorisés des déplacements "avec bus et escortes de police", organisés par les clubs de supporters.

Une mesure qui rappelle bien sûr les scènes de violences en 2016 dans la ville phocéenne, où des supporters anglais et russes en étaient venus aux mains et avaient ravagé Marseille. Les tensions entre supporters de l'OM et d'autres supporters ont qui plus est fait la Une ces dernières années.