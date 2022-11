Polémique autour de la chaîne de supermarchés Jumbo, auteur d'une publicité controversée sur la Coupe du monde

La chaîne de supermarchés néerlandaise Jumbo a publié une vidéo promotionnelle pour la Coupe du monde dans laquelle on voit des ouvriers dansant à la queue-leu-leu près de chantiers de construction. Les réactions outrées n'ont alors pas tardé à fleurir sur les réseaux sociaux.

Jumbo, conscient du rapprochement fait entre sa vidéo et les conditions des travailleurs migrants sur les chantiers de construction de la Coupe du monde qui ont été de maintes fois dénoncées, a alors communiqué et a décidé de retirer sa vidéo.

"Nous réalisons qu'il y a un lien ici avec les conditions de travail épouvantables au Qatar et cela n'a jamais été notre intention. Nous nous en excusons", a écrit la chaîne sur Twitter.

Jumbo heeft per direct besloten om de WK TV reclame die gisteren te zien was stop te zetten. We realiseren ons dat hierin een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. We bieden hiervoor onze excuses aan.