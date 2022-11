Ludogorets, son mécène et ses Belgicains

Le Sporting d'Anderlecht s'en ira donc en Bulgarie affronter Ludogorets en Europa Conference League. Un saut dans l'inconnu contre ce club fraîchement débarqué sur la carte du football européen.

Il y a 10 ans, personne ne connaissait le club de Ludogorets. Puis en 2014 et 2016, le club a disputé la Ligue des Champions avec des résultats qui ont marqué les suiveurs. On parle surtout d'un match nul 2-2 à domicile contre Liverpool.

Depuis, le club oscille entre la Ligue des Champions et l'Europa League, au gré des résultats dans les tours préliminaires de ces compétitions. Mais finalement, on ne sait pas grand chose de ce club bulgare. Créé en 1945, le club de Ludogorets est loin d’être une terreur du championnat bulgare. Un peu à l’image du Paris Saint-Germain, sa domination nationale est tout à fait récente. Sacré champion pour la première fois de son histoire en 2012 pour son retour dans l’élite (il réalisa le triplé avec la Coupe et la Supercoupe, ndlr), le club a depuis enchaîné et est à présent sur le devant de la scène dans son pays.

Promu dans l’élite bulgare pour la première fois de son histoire en 2011, Ludogorets doit une grande partie de sa réussite à son président Kiril Domuschiev. C’est en 2008 que cet homme d’affaires s’intéresse au club. À la tête d’une société nautique à Varna et d’une société d’investissement avec son frère Georgi, il investit à l’origine 25 000 euros. Après la promotion en seconde division, il est de nouveau sollicité et met 250 000 euros sur la table pour le club. Il en prend finalement le contrôle en 2010-2011. A 47 ans, c’est la première fois qu’il investissait dans un club de sport.

Des Belgicains dans l'équipe

Le noyau de l'équipe comprend quelques noms bien connus de notre championnat. Igor Plastun (ex-La Gantoise), Olivier Verdon (ex-Eupen) ou encore le gardien de but Sergio Padt, passé lui aussi par Gand, connaissent notre championnat.

Cette saison européenne, Ludogorets était dans le groupe C de l'Europa League, qui comprenait aussi le Betis, la Roma et HJK Helsinki. Ils ont donc terminé à la troisième place avec 7 points. Ils ont même battu la Roma à domicile.

Loi d'être un inconnu, Ludogorets reste un adversaire prenable pour le Sporting d'Anderlecht.