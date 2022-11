L'agent du "traître" exige des explications de l'AS Roma après les propos de José Mourinho

Lors de la conférence de presse d'après-match qui avait suivi le nul de l'AS Roma sur la pelouse de Sassuolo (1-1), mercredi en Serie A, l'entraîneur portugais avait déclaré que l'un de ses joueurs avait trahi ses coéquipiers.

Celui accusé d'avoir trahi ses coéquipiers se nomme Rick Karsdorp et son agent, Johan Henkes, exige une explication de l'AS Roma après les propos de José Mourinho. Entré en 2e période à la place de Mehmet Celik, Karsdorp a laissé centrer Armand Laurienté, passeur décisif sur le but égalisateur de Sassuolo (85e).

Le technicien portugais n'avait pas épargné le joueur arrivé au club en 2017 en provenance de Feyenoord. "Je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non professionnel. J'avais 16 joueurs sur le terrain et j'ai aimé l'attitude de 15 d'entre eux. Je n'en ai pas aimé un et je l'ai dit.Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club."

"Nous sommes surpris par les déclarations de Mourinho, qui pointent vers Rick, sans que Mourinho ou la Roma ne mentionnent le nom de Rick. Nous voulons une explication du club sur les propos de l'entraîneur et pourquoi il les a tenus. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un joueur qui joue pour la Roma depuis cinq ans", a confié Henkes à la TV publique néerlandaise NOS.