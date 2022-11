Kompany est élu Entraîneur du mois : "Ravi, et cela face à des coachs solides !"

Burnley a gagné cinq fois et fait match nul à trois reprises en octobre. La semaine dernière, ils ont perdu leur premier match depuis la mi-août. C'est en toute logique de Vincent Kompany a été élu "Entraîneur du mois" d'octobre en Championship. Une belle récompense pour l'ancien T1 d'Anderlecht.

"Je suis ravi de remporter ce prix face à de grands entraîneurs. Je tiens à remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans ce prix : les entraîneurs, les kinés, les analystes, les cuisiniers, les jardiniers… Ce fut un bon mois pour nous, mais le travail acharné continue."

Le choc contre Blackburn est prévu dimanche. Burnley a deux points d'avance sur le numéro 2 au classement.

