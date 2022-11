Zeno Debast : "C'était une journée parfaite pour moi"

Après 120 minutes, le Lierse Kempenzonen et Anderlecht n'ont pas réussi à se départager (2-2). Les Mauves l'ont emporté aux tirs au but (8-9).

"Ce match était un peu fou, mais je suis heureux que ça se finisse bien pour nous. On devait augmenter le tempo par moments et faire circuler le ballon plus vite. Je suis surtout content avec la qualification et qu’on continue notre parcours en coupe", a confié Zeno Debast au micro de RTL Sport.

"C’était une journée parfaite pour moi avec la sélection pour le Mondial et cette qualification avec Anderlecht. Je ne savais pas que j’allais être sélectionné, mais j’ai vécu ce moment avec ma famille et je suis très fier. Ma sortie n’est pas grave, j’étais juste fatigué", a conclu le défenseur central.