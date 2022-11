Jets de fumigènes et match définitivement arrêté à Charleroi

Alors qu'ils menaient 1-0 contre Malines, les Zèbres ont vu leur match arrêté en raison de jets de fumigènes répétés sur la pelouse.

C'est la réception de Malines qui attendait le Sporting de Charleroi comme dernière sortie avant la Coupe du monde, samedi soir, au Stade du Pays de Charleroi. Un match que les Zèbres espéraient utiliser pour retrouver le chemin de la victoire après deux lourdes défaites à Genk et à Seraing.

Mais les supporters du Sporting avaient, eux, décidé de manifester leur mécontentement samedi soir. Après moins de deux minutes, le match était interrompu quelques secondes en raison de jets de fumigènes et de balles de tennis et, moins d'un quart d'heure plus tard, Monsieur Boterberg a dû renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires, en raison d'une seconde salve de jets de fumigènes.

Mais après dix minutes d'interruption, le football a pu reprendre ses droits sur la pelouse du Mambourg et c'est Charleroi qui a pris le match à son compte. Daan Heymans a été le premier à amener le danger devant le but de Gaëtan Coucke, mais son tir n'était pas cadré. Ali Gholizadeh s'est ensuite présenté seul face au portier malinois, qui a repoussé sa tentative.

En fin de première période, le Kavé a répondu via Schoofs. La première frappe du capitaine malinois a échoué à côté de la cible, la seconde dans les bras d'Hervé Koffi. Et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sans avoir réussi à déflorer le marquoir.

Le but d'ouverture est finalement tombé en début de deuxième période, des œuvres de Nadir Benbouali. Pour l'anecdote, car à 30 minutes du coup de sifflet final et alors que les Zèbres contrôlaient leur avantage, de nouveaux fumigènes ont atterri sur la pelouse et Monsieur Boterberg a décidé, comme le prévoit le règlement, d'arrêter définitivement la rencontre.