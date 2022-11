🎥 Le but sournois de Danny Rose en League Two

Un but qui a fait exploser les supporters du Stevenage FC et qui fait sans doute encore rager les joueurs de Hartpool.

Grâce à sa victoire 1-0 contre Harlpool, samedi soir, le Stevenage FC a conforté sa deuxième place au classement de la League Two. Une victoire acquise grâce à un sournois de Danny Rose.

L'attaquant de 28 ans, à ne pas confondre avec son homonyme défenseur central et ancien international anglais, était resté derrière la ligne, il a attendu que le gardien adverse dépose le ballon au sol pour le surprendre et inscrire le but de la victoire.