Mehdi Bayat hors de lui : "Que ces gens ne viennent plus au stade, ils n'ont pas le droit de prendre les autres en otage""

Dans la foulée de l'interruption définitive (et du forfait à venir) à Charleroi, Mehdi Bayat est venu devant les caméras d'Eleven, chamboulé.

On a déjà vu Mehdi Bayat ému et énervé devant la presse lors des moments difficiles au Sporting Charleroi. Jamais on ne l'avait vu dans un tel état. Après l'interruption définitive de Charleroi-Malines, qui signifie un forfait à venir pour des Zèbres qui menaient au score, l'administrateur-délégué a dit ce qu'il avait sur le coeur. "Je l'avais dit en amont du match : certains supporters préméditaient cela. Ils avaient annoncé à la direction, au staff, sur les réseaux sociaux que leur but était de faire arrêter le match", lance-t-il. "Ces gens n'attendaient qu'une chose, c'est que nous perdions pour justifier cet arrêt. Ils ont décidé de faire arrêter le match alors que nous menions".

En conflit avec une frange des supporters, principalement les Storm Ultras, Mehdi Bayat était cette fois hors de lui et n'essayait pas de tendre le rameau d'olivier. "Je n'ai rien à dire aux supporters. À un moment, à quoi cela sert-il ? Et en même temps, il faut être fort, car nous ne sommes pas seuls. Le stade a hué les ultras ! Que dire de plus ?", se demande le dirigeant du Sporting. "Ils chantent "Charleroi, c'est nous", mais ce n'est pas ça, le Charleroi qui m'a accueilli il y a 20 ans. Le Charleroi qui se bat, qui ne lâche rien. J'ai aussi une pensée pour le staff, pour Frank Defays, qui méritait cette victoire pour son travail acharné. De quel droit l'en prive-t-on ?".

Réunion à venir avec la Ville

Et maintenant ? La question est posée. "Que ces mécontents ne viennent pas au stade, je ne sais pas quoi leur dire. Ils prennent tout un stade en otage. Car nous sommes dans une situation où le pouvoir est aux supporters, et il va falloir que nous en discutions avec la Ville, avec la police. Quelques individus peuvent décider du sort d'un match, car le règlement le leur permet. On leur a donné le pouvoir de décider de l'arrêt d'une rencontre", conclut Mehdi Bayat, visiblement à bout.