Marco Ilaimaharitra: "On comprenait à 100% les supporters, mais faire arrêter le match..."

Les Zèbres ont vu une victoire s'envoler, samedi soir, contre Malines et ils ont bien du mal à le comprendre.

Le capitaine du Sporting est passé au micro d'Eleven Sports après l'arrêt de la rencontre contre Malines. "C'est un sentiment partagé, parce qu'on avait l'impression de faire ce qu'il fallait sur le terrain. Les supporters réclamaient une réaction et c'est légitime. On comprenait à 100%. On n'a pas les résultats escomptés et ça fait partie du foot. Mais de là à faire arrêter le match..."

"On s'attendait à quelque chose de leur part et, encore une fois, c'était légitime. Après les deux arrêts, on pensait qu'ils avaient fait passer leur message. Mais faire arrêter le match, c'est pénaliser tout un club", regrette encore Marco Ilaimaharitra.