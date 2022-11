Frank Defays dépité: "Une grande frustration et une grande tristesse"

Le coach intérimaire du Sporting de Charleroi était particulièrement touché après l'arrêt du match contre Malines.

Le Sporting de Charleroi était bien parti pour s'offrir les trois points contre Malines. Mais le match a été arrêté après des jets de fumigènes. Une soirée qu'aura bien du mal à digérer Frank Defays. À l'issue de la rencontre, celui qui s'apprête à céder le costume de T1 carolo à Felice Mazzu avait du mal à trouver les mots pour expliquer sa déception.

"Mon sentiment, c'est que les joueurs avaient le match en mains, on était sur le point de mettre le deuxième. Et aujourd'hui, on perd trois points contre un concurrent direct... Donc, c'est une grande frustration et une grande tristesse..."