Une drôle de victoire pour les Malinois: "On ne la mérite pas, mais..."

Pourtant menés, les Malinois vont profiter de l'arrêt de la rencontre pour empocher trois points sur tapis vert.

Le règlement est clair et il va permettre à Malines d'empocher les points de la victoire à Charleroi. Au terme d'une drôle de soirée. "J'ai beaucoup de respect pour le Sporting de Charleroi et je trouve que c'est une bonne équipe. D'ailleurs, on ne méritait pas de gagner ce soir", analyse Thibault Peyre.

Pourtant, c'est bien ce qui va se passer et le Kavé ne va pas cracher sur les trois points. "Clairement, ce n'est pas mérité, mais trois points, c'est toujours bon à prendre", estime encore le défenseur français qui sait que la victoire empochée sur tapis vert va permettre à Malines de se rapprocher du top 8 et de s'éloigner de la zone rouge...