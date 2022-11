Lorin Parys réagit après les évènements à Charleroi : "Ce groupe doit être exclu"

Le directeur général de la Pro League a décidé de convoquer un groupe d'urgence après les évènements à Charleroi - Malines, match stoppé suite au comportement d'une partie des fans carolos.

"Il n'est plus possible qu'un groupe prenne en otage notre football pour d'autres objectifs. Ce groupe doit être exclu", a tweeté Lorin Parys en réaction à une nouvelle rencontre arrêtée suite à des jets de fumigènes. "Nous allons prendre nos responsabilités et accélérerons la mise en oeuvre de notre plan. Nous nous adresserons à tous les partenaires pour cela."

"Samedi j'ai consulté toutes les fédérations de supporters qui désapprouvent unanimement ce comportement", a continué le CEO de la Pro League. "Nous agirons de manière cohérente. Le club peut s'attendre à une sanction de la Pro League de 50.000 euros et une sanction disciplinaire."