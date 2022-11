Eden Hazard : "Trossard mérite peut-être plus que moi de jouer"

Sa forme du moment, ses ambitions, sa concurrence avec Leandro Trossard... Le capitaine des Diables s'est exprimé ce lundi en conférence de presse.

Eden Hazard s'est présenté ce lundi après-midi au Proximus Basecamp, quelques jours avant de jouer sa troisième Coupe du monde sous le maillot des Diables. En grande difficulté au Real, Eden espère réussir son tournoi et aider sa sélection. "C'est compliqué, j'ai envie de jouer plus. Ca fait partie du sport. Il y a un entraîneur qui prend des décisions. J'accepte. J'essaye de montrer tous les jours à l'entraînement que je peux jouer. J'espère que mon heure viendra", a déclaré Eden quant à sa situation en club. "Est-ce que je veux quitter le Real bientôt ? Je ne sais pas, mais cela ne dépend peut-être pas que de moi. Moi, je ne veux pas partir."

Sur le côté gauche, un certain Leandro Trossard, en grande forme avec Brigthton, semble plébiscité par une grande partie des fans pour débuter à la place d'Eden à la Coupe du monde. Honnête, l'ancien feu follet de Chelsea a reconnu que Trossard avait toutes les raisons de lui faire de l'ombre. "Jouer ensemble, on peut. Le coach fera ses choix. Si j'étais coach, je me mets sur le terrain. Ca ne serait pas mérité sur ce que j'ai fait ces deux dernières années. Sur ces quinze dernières années, oui. Je comprends le doute des gens. Sur les derniers mois, c'est sûr qu'il (Trossard) le mérite plus que mois."

Je ne suis pas devenu nul en deux-trois ans

Eden n'a, par contre, rien perdu de sa détermination et de son mental de gagnant. "Je ne suis pas devenu nul en deux ou trois ans (...) Cette Coupe du monde est peut-être mon dernier tournoi.J’ai envie de montrer au peuple belge qu’il peut compter sur son capitaine. Le but, c’est d’aller le plus loin possible."