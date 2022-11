Officiel : Sadio Mané est forfait pour la Coupe du monde

L'incertitude la plus complète régnait autour de l'état de santé de Mané pour la Coupe du monde. C'est une très mauvaise nouvelle pour le Sénégal, même s'il était devenu assez irraisonnable de rester optimiste...

Blessé avec le Bayern la semaine dernière contre le Werder Brême, Mané avait tout de même été repris par Aliou Cissé pour la Coupe du monde. La star du Sénégal était déclaré forfait pour les premiers matchs du Mondial, mais il restait encore une petite chance de le voir fouler les pelouses du Qatar.

Mais cela n'arrivera malheureusement pas. La Fédération sénégalaise de football a officiellement annoncé que son numéro 10 était forfait pour la compétition, tout en lui sou!haitant "prompt rétablissement".

"Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui (jeudi) nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde", a déclaré le médecin du Sénégal, Manuel Alfonso.