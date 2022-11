Le discours lunaire de Gianni Infantino : "J'ai été victime de discrimination parce que j'étais roux"

La Coupe du monde démarrera officiellement ce dimanche (17h) avec Qatar-Equateur, mais les festivités ont d'ores et déjà débuté ce samedi à Doha, où s'est ouvert le "Fan Fest" de la FIFA.

Lors de la "Fan Fest" de la FIFA, le président Gianni Infantino a pris la parole et a tenu un discours totalement lunaire en tentant de défendre le Qatar est pointé du doigt pour sa gestion catastrophique des travailleurs sur les chantiers et les discriminations visant la communauté LGBTQ+.

"Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant", a déclaré le président de la FIFA.

Infantino a conclu son discours en parlant de ses expériences personnelles de discrimination… en raison de sa couleur de cheveux. "Je sais ce que ça fait d'être discriminé... J'ai été victime de discrimination parce que j'étais roux."