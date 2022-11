Gianni Infantino se fait dézinguer après ses propos "honteux"

Le président de la FIFA a de nouveau été la cible de virulentes critiques après son discours tenu la veille de la Coupe du monde.

"Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant", avait notamment déclaré Infantino ce samedi à la Fan Fest, la veille du début de la Coupe du monde au Qatar.

Des propos qui ont suscité la vive réaction de Peter Möller, directeur de la fédération danoise de football. "Quand j'ai vu le président de la FIFA hier, j'ai été choqué", a-t-il déclaré à l'agence DPA. "A ce moment-là, j'ai aussi eu honte de participer à cet événement."

"C'est l'homme qui incarne l'image du football et qui pourrait montrer ce que le football peut faire. Pensez-vous que la Coupe du monde a amélioré la situation au Brésil ? Pensez-vous que les choses se sont améliorées en Afrique du Sud grâce à la Coupe du monde ? Voyons ce qui se passera au Qatar quand les projecteurs ne seront plus braqués sur le pays. Je ne suis pas convaincu."