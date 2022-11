Lokeren-Temse se fâche et inflige une amende à ses supporters : "Une question de principe"

Lokeren-Temse transmettra l'amende reçue pour le match contre le KV Mechelen aux supporters responsables.

Loreken-Temse s'est incliné 0-5 contre Malines en Coupe de Belgique, mais c'était une soirée spéciale pour le club. L'amende pour l'utilisation de matériel pyrotechnique a mis un bémol aux réjouissances. "Par la suite, notre club a reçu une sanction de l'Union Belge pour avoir utilisé du matériel pyrotechnique et jeté des gobelets de bière sur les joueurs de Malines", a annoncé le conseil d'administration. "Nous n'avons pas d'autre choix que de récupérer l'amende de 1.500 euros auprès des quelques responsables."

"Nous venons à peine de terminer deux matchs à huis clos et voilà que cela arrive... Attention, les personnes qui se livrent à ce genre de comportement ne sont peut-être pas nombreux, mais ils coûtent énormément d'argent au club et compromettent donc même l'avenir du club à long terme."

"Nous avons donc adopté la tolérance zéro depuis cette saison : toute sanction sera récupérée auprès de celui qui est en faute. Notre très solide système de caméras nous aidera à traquer les contrevenants et à leur demander des comptes. Nous le faisons pour des raisons de principe, mais aussi par intérêt personnel. Ce petit groupe ne devrait plus nous obliger à supporter des coûts et des pénalités inutiles et, par exemple, à chasser les familles avec les enfants du stade. Le KSC Lokeren-Temse veut être et rester un club familial et chaleureux. Avant la saison, le club a eu une bonne discussion avec tous les clubs de supporters et le groupe d'ambiance ATCS, ce qui a permis de garantir qu'il y ait une atmosphère positive cette saison."