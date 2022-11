Voici les onze Diables que VOUS aligneriez pour Belgique - Canada

Nous vous avons demandé qui vous aligneriez pour le premier match des Diables Rouges, face au Canada. Voici vos réponses.

Roberto Martinez a été assez transparent concernant le 11 de base qui débutera ce soir (20h) face au Canada. Il reste cependant quelques zones d'ombre...et vous ne seriez peut-être pas d'accord avec le sélectionneur. Nous VOUS avons demandé votre onze idéal. Près de 500 personnes ont répondu sur les plateformes Walfoot et Voetbalkrant, et voici les résultats (en 3-4-2-1, le système choisi par 96% des votants).

Gardien

Sans surprise, Thibaut Courtois récolte 93% des voix, quelques plaisantins ayant placé des joueurs tels que Faes, Trossard, Meunier ou encore Castagne au but. Simon Mignolet récolte les faveurs de 7 personnes, probablement ultras brugeois...

Défense

Toby Alderweireld est le plus plébiscité des défenseurs belges avec 89% des voix (432 sur 486 votes). Derrière, c'est bien plus partagé, preuve que la défense fait débat. Ainsi, Arthur Theate arrive deuxième avec 59,7% des voix (290) ; il devance, d'une courte tête, un Jan Vertonghen déjà annoncé titulaire et qui a récolté 47% des voix (229). Nous le laissons cependant sur le banc au profit de Theate, par souci de cohérence du onze.

© photonews

La surprise au poste de défenseur central droit vient de Leander Dendoncker. En effet, alors que Wout Faes a récolté 41% des voix contre 27% seulement pour Faes, seuls 54 personnes (11%) voient en Wout Faes un défenseur central droit (la plupart le mettent dans l'axe), contre 63 (13%) pour Leander Dendoncker, qui l'emporte donc là encore par souci de cohérence. En chiffres absolus, cependant, Faes avait bien remporté ce vote. Notons que vous êtes peu à opter pour Zeno Debast (11% des votants).

Milieux de terrain

Le vote le plus écrasant concerne Kevin De Bruyne, titularisé par 475 votants sur 486. Ensuite, au milieu central, le duo Youri Tielemans - Axel Witsel arrive au coude-à-coude (63% et 62,1% des voix). Pas de Hans Vanaken, aligné par seulement 3,9% des votants, et plus surprenant, un Amadou Onana complètement oublié par nos votants. Sur les flancs, pas de doute : Yannick Carrasco est votre milieu gauche à 76% des votes. Timothy Castagne devance Thomas Meunier d'une courte tête côté droit (56% contre 46%).

Attaquants

C'était la bagarre en attaque, mais il a fallu trancher : Leandro Trossard est l'un des joueurs les plus plébiscités du sondage (74%), bien loin devant un Eden Hazard que seulement 25,3% d'entre vous ont aligné d'emblée. Votre attaquant de choix, enfin, n'est pas Michy Batshuay (35% des voix) : vous optez pour Loïs Openda (53%).

VOTRE onze :

Courtois / Theate - Alderweireld - Dendoncker / Carrasco - Witsel - Tielemans - Castagne / De Bruyne - Trossard / Openda