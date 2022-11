La mère de Breel Embolo s'énerve : "Laissez mon fils tranquille"

Natif de Yaoundé, le buteur a joué un bien vilain tour à son pays d'origine, le Cameroun (1-0), jeudi, lors du succès de la Suisse pour son entrée en lice dans la Coupe du monde au Qatar.

Alors qu'il a refusé de fêter sa réalisation par respect pour les Lions Indomptables, Breel Embolo (25 ans, 60 sélections et 12 buts) a été défendu par sa mère, qui déplore les critiques parfois virulentes de certains supporters camerounais.

"Laissez mon fils tranquille. Les Suisses l'ont formé, et il a fait le job. Et vous, au lieu de former vos joueurs, il n'y a que de la magouille chez vous. Pour entrer dans l'équipe nationale, vous devez donner telle somme, et il faut être dans Utopia (société de management qui gère l'image de Samuel Eto'o, ndlr), pendant que les Suisses forment mes enfants", a pesté Germaine Embolo dans des propos relayés par le média CFOOT.