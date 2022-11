Marc Wilmots s'en prend à certains Diables : "Ils ont l'envie mais ils n'y arrivent pas"

La performance des Diables rouges a été en deçà des attentes et a laissé des traces dans le vestiaire.

Egypte, Canada, Maroc. Pas forcément des équipes d'un calibre mondial, et pourtant les Diables Rouges n'ont rien montré lors de leurs trois derniers matchs. "Vous pouvez perdre un match, mais c'est la manière qui fait mal. Tout comme contre l'Egypte et le Canada, ce n'était pas assez bon contre le Maroc, point final", a déclaré Marc Wilmots à Het Nieuwsblad.

"Les Diables Rouges n'ont pratiquement pas créé d'occasions. Un tir de Hazard et un tir de Mertens, c'était tout. Pour le reste, l'attaque a été beaucoup trop faible et cela a automatiquement mis plus de pression sur la défense."

Mais Wilmots a vu beaucoup plus que ça. "Il était frappant de constater que les Marocains nous ont non seulement dépassés en termes de mentalité - ce vrai patriotisme nous manque -, mais aussi physiquement. Au niveau condition, nous sommes plus faibles qu'avant. C'est ce que vous obtenez lorsque vous alignez des joueurs qui manquent de rythme."

Et Wilmots donne des noms aussi. "Eden Hazard, mais aussi Thorgan, Meunier… Ils ont l'envie de bien faire mais ils n'y arrivent pas. Après soixante minutes, vous pouvez le voir : ils se fatiguent, font de mauvaises passes et prennent de mauvaises décisions".